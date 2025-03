Ilrestodelcarlino.it - Scuola Carducci: "Troppi ritardi per la mensa"

Gigliola Zuccali, consigliere comunale di Fratelli d’Italia (nella foto), protesta il prolungarsi dell’attesa per la riapertura dellascolastica dellaprimaria. "I lavori di demolizione e costruzione stanno subendo continui rallentamenti, sollevando dubbi sulla loro conclusione nei tempi previsti - spiega la consigliera Zuccali -. Isarebbero dovuti solo in minima parte a sospensioni iniziali per cause imprevedibili, mentre la maggior parte delle difficoltà è attribuibile a problematiche organizzative dell’impresa esecutrice, specie nel reperire subappaltatori". "Al momento – prosegue Zuccali – si attende la posa della copertura in legno, ma la situazione rimane incerta. La ditta incaricata dei lavori deve ancora fornire un aggiornamento dettagliato sul piano di esecuzione".