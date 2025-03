Ilgiorno.it - "Scrivetelo che il fatto non sussiste”: assolto giovane accusato di aver violentato una ragazza in pronto soccorso. Lei si era tolta la vita

Vizzolo Predabissi (Milano) –in primo grado perché ilnon. L’accusa aveva chiesto sette anni di reclusione nei confronti di un 28enne residente nel lodigiano, sotto processo per le presunte violenze sessuali ai danni di una20enne, morta suicida dopo essersi lanciata dal secondo piano della stanza di un reparto dell’ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Sud milanese, dov’era ricoverata. La sentenza arrivata ieri al tribunale di Lodi fa anche decadere le misure cautelari nei confronti del 28enne, uscito dall’aula visibilmente commosso e sollevato. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni. Arrivata in ambulanza dopo una lite domestica, la 20enne era stata alloggiata in una stanza del, in attesa di trovare un posto.