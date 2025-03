Scrittori in borgo a Lucignano | incontri con gli autori

Leggi su Corrieretoscano.it

incon gliL’iniziativa letteraria ‘in’, promossa dal Comune di, provincia di Arezzo, nasce con l’obiettivo di trasformare la biblioteca in un punto di incontro per la comunità, un luogo in cui le pagine prendono vita e il dialogo tra chi scrive e chi legge diventa esperienza condivisa. Ogni appuntamento del calendario, sempre di venerdì, sempre dalle 17.30 e ad ingresso libero, spiega il Comune di, sindaca Roberta Casini, sarà un viaggio tra le parole e le emozioni, alla scoperta die racconti che parlano di storia, sentimenti, cultura e società.Ad aprire la rassegna, venerdì 7 marzo, Claudio Santori con ‘L’altro Vasari’. L’autore guiderà il pubblico attraverso curiosità e aneddoti poco noti sulla vita e sull’opera di Giorgio Vasari, pittore, storico, architetto aretino del Cinquecento.