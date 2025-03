Movieplayer.it - Scream 7: nel cast un inaspettato ritorno dal passato

Leggi su Movieplayer.it

I produttori di7 hanno svelato che nelci sarà anche un attore molto amato dai fan della saga, grazie a un. Neldi7 ci sarà un altroa sorpresa, anche se per ora è davvero difficile capire se gli attori saranno coinvolti in alcuni flashback o la storia riserverà delle sorprese inaspettate. Se non volete anticipazioni sul nuovo capitolo della saga horror prodotta da Spyglass e Paramount non proseguite con la lettura! UnDopo la notizia delsul set di Scott Foley e Matthew Lillard, la produzione ha ora confermato che tra gli interpreti di7 ci sarà anche David Arquette, l'interprete di Dewey Riley. Il personaggio era uscito di scena nel quinto .