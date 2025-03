Scream 7 | David Arquette tornerà nei panni del defunto Dewey Riley

Leggi su Cinefilos.it

7:neidelDeadline riporta chea vestire idell’ex agente di poliziain7, nonostante sia stato assassinato in modo piuttosto brutale dal Ghostface di Mikey Madison nel quinto capitolo.è solo l’ultimo personaggio a essere “resuscitato” per il prossimo film del classico franchise slasher, anche se è il primo a non aver terrorizzato i nostri protagonisti come Ghostface.All’inizio dell’anno, i giornali hanno infatti riportato un paio di aggiunte al casting che hanno lasciato i fan a bocca aperta. Abbiamo appreso che uno dei due Ghostface originali, lo Stuart “Stu” Macher di Matthew Lillard, sarebbe tornato nel prossimo film nonostante fosse stato ucciso nel primodopo essere stato pugnalato più volte e aver ricevuto una TV in testa.