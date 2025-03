Universalmovies.it - Scream 7 | Anche David Arquette di ritorno per il film

tornerà ufficialmente a combattere Ghostface per il prossimodella saga “7“.Si avete letto bene, nonostante la morte del suo personaggio “Dewey” indel 2022, tra l’altro dal Ghostface interpretato dal fresco premio Oscar “Mikey Madison”, il buonfarànella celebre saga horror. A confermare la notizia è stato l’affidabilissimo Deadline.Quello di Dewey non è l’unico “dal mondo dei morti” per questa saga, di fatto in7 ci sarà spazio per lo Stu Macher di Matthew Lillard e per il Roman Bridger di Scott Foley, proprio come confermato in un precedente nostro articolo sul casting del. Sarà pertanto interessante capire quale sarà il modus operandi del regista Kevin Williamson dietro questi ritorni.Il casting in atto segue la oramai famosa querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise con protagonista il villain Ghostface.