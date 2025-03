Laprimapagina.it - Scopri Alghero a piedi: servizio di deposito bagagli in pieno centro storico

Leggi su Laprimapagina.it

Andare alla scoperta della lunga storia diè una piccola ma grande fortuna: un vero e proprio avamposto turistico in terra sarda, conosciuta come la Città del Corallo, e come tale tra le mete preferite perre la cultura e la storia della Sardegna. A lungoè stata sotto la dominazione spagnola e tutt’oggi dobbiamo dire che queste influenze del passato non sono mai del tutto scomparse, ma anzi delle tracce sono state lasciate nell’architettura, nelle tradizioni e persino nella lingua.Se vogliamo organizzare una vacanza ad, abbiamo la possibilità di vedere tantissime cose e di strutturare un itinerario da sogno per arricchire il nostroo esperienziale: tutto ciò che ci serve ère il migliorinad, per poter girare liberamente ala città una volta giunti sul posto, aspetto che torna particolarmente utile in determinate situazioni, come vedremo.