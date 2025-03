Forlitoday.it - Scoppia il rogo nel negozio di materiale aeronautico, ustionata l'esercente. Intossicata la madre

Leggi su Forlitoday.it

E' di due feriti il bilancio di un incendio avvenuto in unin via Seganti, a Forlì. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato poco prima delle 14,30. Ad incendiarsi è stato il'Dimensione volo', specializzato nella vendita ditecnico per piloti e appasionati. Sul.