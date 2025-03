Abruzzo24ore.tv - Scoperta shock a Filetto: cadavere trovato nel serbatoio dell'acquedotto

Chieti - Il corpo senza vita di un uomo, probabilmente un senzatetto di origine romena, è stato rinvenuto in un locale deldi(Chieti), durante un controllo di routine effettuato da un operaioa Sasi. Nella mattinata di ieri, a, un piccolo comune in provincia di Chieti, è stato fatto un macabro ritrovamento: ildi un uomo è stato scoperto all'interno di un fabbricato che ospita illocale. Laè avvenuta durante un controllo di routine eseguito da un operaioa Sasi, la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato, che ha immediatamente allertato le forze'ordine. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un cittadino di origine romena, noto nella zona come Vasile, un senzatetto senza fissa dimora.