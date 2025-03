Quotidiano.net - Scontri mortali a Nairobi: proteste a Majengo contro la polizia

E' di due morti, altrettanti feriti gravi, otto altre persone ricoverate con ferite da arma da fuoco ed almeno 37 ferite in modo meno grave, il computo provvisorio in Kenya degliavvenuti oggi trae cittadini del quartiere di, nella capitale. Glisono iniziati dopo che i residenti del popoloso quartiere hanno inscenato una violenta protesta in seguito alla morte di un giovane, Ibrahim Ramadhan, ucciso ieri dalla, come riporta il sito Kenyans. I manifestanti hanno dato fuoco ad un mezzo delle forze dell'ordine e tentato di assalire e dare alle fiamme la locale stazione di. La Commissione per i diritti umani del Kenya, nel denunciare la vicenda, ha rivelato che 8 persone sono state colpite da armi dalla, mentre 2 sono morte. Altrettante sarebbero ricoverate in gravi condizioni.