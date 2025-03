Metropolitanmagazine.it - Sconfort Zone: Maccio Capatonda racconta la sua nuova serie che combatte il blocco dello scrittore

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Arriva su Prime Video il 20 marzo, ladi Marcello Macchia a.k.adiretta da Alessio Dogana. Gli autori e il cast l’hanno presentata, nella giornata di ieri, alla stampa.torna su Prime Video dopo aver collaborato con la piattaforma per Il migliore dei mondi. Questa volta, in questain 6 puntata di cui non possiamo dirvi nulla,scava e sperimenta in modo ancora più profondo. Si distacca dai suoi personaggi iconici per andare a rappresentare se stesso e la sua quotidianità. E, soprattutto, una crisi di identità e di ispirazione, forse dovuta proprio a quei personaggi che ne hanno creato la figura che è oggi. Nel cast ci sono Francesca Inaudi, Valerio Desirò, Luca Confortini, Camilla Filippi, Giorgio Montanini, Valerio Lundini, Gianluca Fru ed Edoardo Ferrario.