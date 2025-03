Scommesse e gioco d’azzardo nel calcio | via libera dalla Commissione Senato Le proteste in Aula del M5S

Leggi su Open.online

Ilè pronto a tornare sui campi da, e non solo. Questa mattina, laCultura delha approvato la risoluzione proposta dalre di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi “all’affare assegnato”, un documento che di fatto contiene le linee guida del Parlamento per la riforma del mondo del, sulla base del quale il governo procederà a scrivere la nuova architettura delprofessionistico. Riforma che, nonostante i molti punti su cui interviene, ha sollevato accese polemiche, in particolare per un emendamento decisamente controverso. Quello che sancisce il ??ritorno dei loghi e degli slogan delle società disulle maglie e all’interno degli impianti sportivi, stadi inclusi. Una scelta che affossa il Decreto dignità, introdotto nel 2018 grazie all’iniziativa del Movimento 5 Stelle, che invece vietava ogni forma di pubblicità legata ai «giochi ocon vincite di denaro» su qualsiasi mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali e artistiche.