Lapresse.it - Scommesse, Abodi: “Ok a pubblicità segna discrimine tra gioco legale e illegale”

Leggi su Lapresse.it

“Sul tema delle, ho rispetto per le posizioni altrui. Mi indigna sentirmi dire che sono asservito a logiche di interessi terzi, perché a me interessa solo il bene comune. Poi possiamo avere idee diverse su come si persegua. Secondo me ripristinare ladetermina untra ile l’il, e c’è l’impegno a reinvestire parte delle risorse per il contrasto” alla ludopatia. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea, nel corso di una conferenza stampa in Senato sulla riforma del calcio.: “Lavoriamo su contrasto a economie criminali”“Sul versante del contrasto alle economie criminali nel mondo dello sport stiamo lavorando di concerto con i ministri Piantedosi e Nordio per contrastare i fenomeni delleillegali, e anche per monitorare il mondo delle curve circoscrivendo i fenomeni di infiltrazione criminale, ripristinando la legalità anche all’interno degli stadi.