Ilrestodelcarlino.it - Scivolò con la moto sulla ghiaia: risarcimento da 150mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Lorenzo in Campo, 5 marzo 2025 – Una violenta caduta dallaa causa dellasull’asfalto, ilper i danni subiti dalciclista è arrivato diciassette anni dopo. Provincia e Comune di San Lorenzo in Campo dovranno pagare i danni, in sede civile, per 154.071,11oltre agli interessi e alla rivalutazione maturati nel frattempo. E’ la sentenza del tribunale civile emessa sabato scorso dal tribunale di Pesaro. Il giudice Maria Rosaria Pietropaolo ha pronunciato la propria decisione in merito alla responsabilità per quanto avvenuto il 27 aprile del 2008. Ilciclista, un 57enne residente a San Lorenzo in Campo assistito dagli avvocati Michele e Salvatore D’Accardi, era stato vittima di un violento incidente a seguito del quale aveva riportato gravi lesioni. Erano all’incirca le 15,30 quando, in sella alla propria Yamaha R6, il centauro stava percorrendo la strada provinciale 424, nel territorio del Comune di San Lorenzo in Campo.