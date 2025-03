Lapresse.it - Sciopero nazionale delle tute blu il 28 marzo

blu il 28per 8 ore. Lo hanno proclamato i sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm in tutto il Paese per riprendere la trattiva per il rinnovo del Contratto collettivocon Federmeccanica e Assistal. Sono previste – spiegano i sindacati – “manifestazioni regionali e provinciali, con la mobilitazione e la lotta contro il blocco degli straordinari eflessibilità, con i presidi davanti gli ingressifabbriche“. Fino – proseguono le sigle – “alla riconquista del tavolo di trattativa e di un accordo da sottoscrivere in tempi rapidi e in sintonia con le aspettative e il giusto riconoscimento del lavoro svolto dai metalmeccanici“.La giornata di mobilitazione e disarà preceduta da “tre grandi assemblee partecipate da migliaia di delegate e delegati Rsu, una al Nord, una al Centro e una al Sud”; giornate che si svolgeranno il 21con la presenza dei segretari generali di Fim, Fiom e Uilm.