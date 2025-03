Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei metalmeccanici per il contratto: Fiom, Uilm e Fim tornano in piazza il 28 marzo

Otto ore dinazionale il 28, con manifestazioni provinciali e regionali nella stessa data. È questa la scelta delle segreterie nazionali di Fim,per chiedere la ripresa della trattativa con Federmeccanica e Assistal per il rinnovo delcollettivo nazionale dei. Il tavolo è fermo da novembre e il, scaduto a fine giugno 2024, riguarda circa 1,5 milioni di lavoratori. La mobilitazione segue altre 16 ore diproclamate tra dicembre e febbraio e sarà preceduta il 21da tre assemblee in cui è attesa la presenza di migliaia di delegati, che si svolgeranno in contemporanea al nord, al centro e al sud Italia. In totale saliranno così a 24 le ore di astensione dal lavoro: non accadeva dal 1999.Lo, sostiene il leader dellaMichele De Palma, rappresenta “rappresentano un atto di democrazia di fronte al comportamento irresponsabile di Federmeccanica e Assistal di non riaprire il confronto con i sindacati”.