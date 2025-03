Sciopero dei metalmeccanici il 28 marzo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.20 Le segreterie nazionali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, hanno proclamato unonazionale di otto ore per il 28. Fra le rivendicazioni dello, oltre a quelle salariali, la richiesta della ripresa della trattativa con Federmeccanica e Assistal per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei, interrotta a novembre. La nuova mobilitazione fa seguito alle 16 ore diproclamate fra dicembre e febbraio. Il 21ci saranno assemblee in tutt'Italia.