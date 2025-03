Oasport.it - Sci di fondo, Svezia favoritissima nella Team Sprint Femminile dei Mondiali

Nello sci di, il settimo dei dodici titoli conferiti aidi Trondheim sarà quello della. La competizione si svolgerà mercoledì 5 marzo ed eleggerà una coppia campionessa del Mondo per l’ XI volta. Il format è difatti entrato nel programma iridato a partire dal 2005.Si gareggerà in tecnica classica, già utilizzata nel 2009, 2011, 2017 e 2019. Nelle altre sei occasioni si è viceversa utilizzato lo skating, nel rispetto dell’alternanza istituita fra le due tecniche negli appuntamenti con medaglie in palio (Giochi olimpici compresi).A oggi, quattro diverse nazioni hanno saputo vincere lamondiale. Fra di esse non c’è l’Italia. Il Paese più blasonato in assoluto è la, capace di issarsi sul gradino più alto del podio per 4 volte, di cui peraltro tre consecutive in una striscia tutt’ora aperta.