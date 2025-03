Oasport.it - Sci di fondo, prima volta a frazioni accorciate nella staffetta maschile dei Mondiali

Leggi su Oasport.it

Nello sci di, il nono dei dodici titoli assegnati aidi Trondheim sarà quello della. La gara avrà luogo giovedì 6 marzo e incoronerà un quartetto campione del Mondo per l’XXXVI. D’altronde, il format è parte integrante del programma iridato sin dal 1933.Ci sarà però una novità assoluta in questo 2025. Lesono statea 7,5 km, abbandonando la storica distanza dei 10 km. Nel corso del tempo sono cambiati anche i connotati legati alla tecnica. L’apparizione dello skating, che aveva preso il sopravvento sull’alternato, ha spinto a imporre il passo classico nelle prime duea partire dal 1989.A oggi, sei diverse nazioni hanno saputo vincere lairidata. Fra di esse non c’è l’Italia. Il Paese più blasonato in assoluto è la Norvegia, capace di proporsi sul gradino più alto del podio per 20 volte, di cui peraltro dodici consecutive in una clamorosa striscia tutt’ora aperta!, ALBO D’ORO1933 – SVEZIA1934 – FINLANDIA1935 – FINLANDIA1937 – NORVEGIA1938 – FINLANDIA1939 – FINLANDIA1950 – SVEZIA1954 – FINLANDIA1958 – SVEZIA1962 – SVEZIA1966 – NORVEGIA1970 – UNIONE SOVIETICA1974 – GERMANIA EST1978 – SVEZIA1982 – NORVEGIA e UNIONE SOVIETICA {Ex Aequo}1985 – SVEZIA1987 – SVEZIA1989 – SVEZIA1991 – NORVEGIA1993 – NORVEGIA1995 – NORVEGIA1997 – NORVEGIA1999 – AUSTRIA2001 – NORVEGIA2003 – NORVEGIA2005 – NORVEGIA2007 – NORVEGIA2009 – NORVEGIA2011 – NORVEGIA2013 – NORVEGIA2015 – NORVEGIA2017 – NORVEGIA2019 – NORVEGIA2021 – NORVEGIA2023 – NORVEGIAMEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE27 (20-3-4) – NORVEGIA22 (7-6-9) – SVEZIA18 (5-9-4) – FINLANDIA8 (0-2-6) – ITALIA7 (0-4-3) – RUSSIA7 (2-4-1) – UNIONE SOVIETICA7 (0-4-3) – GERMANIA UNITA3 (1-1-1) – GERMANIA EST3 (0-0-3) – FRANCIA2 (1-0-1) – AUSTRIA2 (0-1-1) – CECOSLOVACCHIALE MEDAGLIE ITALIANE1937 – BRONZO (Girardi, A.