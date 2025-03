Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orari Team Sprint, programma, tv, streaming, italiani in gara

Giornata diaidi sci diche proseguono in quel di Trondheim, in Norvegia. La rassegna iridata prevede lo svolgimento dellaa squadre veloce in tecnica classica, con l’accoppiata Klaebo/Valnes che intende creare un altro pezzo di storia, soprattutto del primo.Per l’Italia, stante il fatto che Federica Cassol può trascinare Caterina Ganz a qualche genere di sorpresa ancora non totalmente quantificabile, si punta molto su Federico Pellegrino, per l’occasione affiancato da Davide Graz visto anche il forfait forzato di Elia Barp. Potrebbe essere la migliore chance di ulteriore medaglia che c’è, ma lo stile classico non è proprio la carta migliore in questa fattispecie.Letc deidi Trondheimsi disputerannoalle ore 11:00 (qualificazioni) e 14:30 (finali).