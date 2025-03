Sci di fondo Mondiali Trondheim 2025 | Norvegia e Svezia d’oro nelle due sprint a squadre Ottima Italia ma niente medaglie

Leggi su Sportface.it

Ancora la, ancora Johannes Klaebo. Il fenomeno diconquista – insieme ad Erik Valnes – il quarto oro in altrettanto gare davanti al pubblico di casa neidi sci diin corso di svolgimento.che domina e vince per dispersione lamaschile. Grande dispiacere per l’, che in una lotta a tre per il secondo, terzo e quarto posto finisce purtroppo fuori dal podio per questione di centesimi nella volata che invece premia Finlandia (Ristomatti Hakola e Lauri Vourineen) e(Oskar Svensson e Edvin Anger).Federico Pellegrino – protagonista nell’ultimo giro di una bella rimonta ai danni della Finlandia – arriva lungo all’ultima curva, perdendo la velocità necessaria per giocarsi unoad armi pari. Un po’ di rammarico, quindi, per ‘Chicco’ – che andava a caccia della sua seconda medaglia in questo Mondiale – e per Davide Graz, autore anche lui di una bella prestazione che ha permesso al suo compagno di squadra di potersi giocare una medaglia in chiusura di gara.