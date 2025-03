Oasport.it - Sci di fondo, la Svezia vince la team sprint tc femminile dei Mondiali. Italia ottima quinta

A Trondheim, in Norvegia, si è disputata la finale dellain tecnica classica valida per i2025 di sci di, inseriti all’interno della rassegna iridata di sci nordico: oro alla, davanti agli USA ed alla Svizzera, mentre l’di Caterina Ganz e Federica Cassol ottiene un ottimo 5° posto.A dominare è ladi Jonna Sundling e Maja Dahkqvist, che confermano il titolo iridato conquistato nel 2023, ma in tecnica libera: 20’51?63 il tempo necessario per coprire i sei giri previsti. Piazza d’onore per gli Stati Uniti di Jessie Diggins e Julia Kern, seconde a 2?90, ma mai in grado di impensierire davvero le svedesi.Gradino più basso del podio per la Svizzera di Anja Weber e Nadine Faehndrich, terza a 9?13, in grado di rimontare e soffiare il bronzo alla Finlandia di Kerttu Niskanen e Jasmi Joensuu, quarta a 14?36 dopo essere stata a lungo nel gruppetto in lotta per l’argento.