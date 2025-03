Oasport.it - Sci di fondo: Italia, sfugge il podio nella team sprint Mondiale. Norvegia trionfale

Ancoraper la vittoriamaschile a tecnica classica valida per i Mondiali di sci dia Trondheim. Johannes Hoesflot Klaebo conquista il quarto oro su quattro della rassegna iridata, stavolta in coppia con Erik Valnes. E, anzi, è il secondo a rendere possibile una vittoria tra le più nette possibili in questa competizione, con fuga fin dal terzo giro. Di fatto la gara norge, finita in 18’27?71, si riassume così, considerato che diventa una fuga solitaria fino al termine.Per l’una beffa non da poco, quella che arriva oggi, con Federico Pellegrino e Davide Graz che pur gareggiando molto bene restano ai piedi del. Una gara, la loro, condotta con criterio: Pellegrino a cercare sempre la zona di testa, Graz a tenere il passo dei migliori, anche nell’ultimo suo giro (il quinto) quando deve subire gli attacchi sia di Hakola che di Chappaz.