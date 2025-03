Oasport.it - Sci di fondo, Ganz/Cassol volano nelle qualificazioni della Team Sprint ai Mondiali. Avanzano anche Pellegrino/Graz

Ottime notizie per l’Italia al termine dellein classico valevole per i Campionatidi sci di2025, in corso di svolgimento sulle nevi di Trondheim. Le coppie azzurre (Federica/Caterinatra le donne e Federico/Davidetra gli uomini) hanno superato agevolmente il taglio e saranno dunque presenti al viafinale pomeridiana con in palio le medaglie iridate.Grande exploit al femminile per il binomio tricolore, che ha addirittura vinto a sorpresa la qualificazione (nella classifica combinata che somma i tempi delle due atlete) con il tempo complessivo di 7:53.89 rifilando dei distacchi non indifferenti al restoconcorrenza. Impressionante la prestazione di, seconda assoluta a soli 96 centesimi dalla dominatrice svedese Jonna Sundling.