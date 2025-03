Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per Are: Brignone e Goggia in gara, c’è un’assenza di lusso

La Coppa del Mondo di scitornerà in scena nel weekend dell’8-9 marzo ad Are (Svezia), dove si disputeranno un gigante nella giornata di sabato e uno slalom nella giornata di domenica. Si tratta delle ultime due prove in specialità tecniche prima delle finali di Sun Valley, sarà un appuntamento fondamentale nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo: Federicasi presenterà all’appuntamento con 251 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami e proverà a dare un’ulteriore spallata.La fuoriclasse valdostana, reduce dalla vittoria nel superG di Kvitfjell, proverà a dettare legge tra le porte larghe dopo essersi imposta ai Mondiali e nelle due gare di Sestriere. La 34enne sarà affiancata da Sofia(che in Norvegia è riuscita a tornare sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante dopo un paio di mesi), Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Lara Della Mea.