Sci alpino la Coppa del Mondo femminile approda ad Are per gigante e slalom | le convocate

Mentre a Trondheim si è entrati nella seconda settimana dei Mondiali di sci nordico, quellosi prepara per un altro importante fine settimana didel. Le donne saranno impegnate ad Are per le gare di sabato 8 (ore 09.30 e 12.30) e domenica 9 marzo (ore 09.30 e 12.30) per gli ultimi appuntamenti conprima delle finali. Fra le porte larghe l’Italia avrà ai nastri di partenza Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Lara Della Mea; fra i pali stretti gareggeranno inveecee, oltre a Della Mea, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.Essendo le ultime due gare di specialità, questa settimana deciderà il quadro definitivo delle qualificate per le finali di Sun Valley, alle quali partecipano le migliori 25 delle classifiche più le medaglie d’oro ai Mondiali juniores.