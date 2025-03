Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Kvitfjell: pista favorevole con 4 successi

La Coppa del Mondo di sci2024-2025 si prepara per una delle sue tappe classiche di questo periodo del calendario:. Lanorvegese come sempre ci regalerà prove veloci e uno scenario da favola. L’Italia, nel complesso, sulladenominata “Olympiabakken” vanta un ruolino di marcia davvero scintillante. 22 podi complessivi. 9, 6 secondi e 7 terzi posti. Tra questi, grande protagonistacon 4 vittorie.Dal 12 marzo 2016 inizia l’era-. Prima gara sullanorvegese e subito successo dell’altoatesino in discesa con 20 centesimi di vantaggio sul francese Valentin Giraud Moine, mentre al terzo posto troviamo lo statunitense Steven Nyman a 24.Il nativo di Merano prosegue con un terzo posto in superG nella giornatava (13 marzo 2016) a 32 centesimi dal padrone di casa Kjetil Jansrud, mentre nella piazza d’onore si colloca l’austriaco Vincent Kriechmayr.