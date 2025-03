Dayitalianews.com - Schianto mortale contro il semaforo. Ludovico Coronato, 44 anni, era il titolare di un noto negozio di abbigliamento. L’incidente intorno all’una di notte lungo via Cristoforo Colombo

Un’intera comunità in lutto per la scomparsa del 44enneUn tragico incidente stradale ha strappato alla vita, 44, nellatra lunedì 3 e martedì 4 marzo. Il sinistro è avvenutoall’1:30 su via, nei pressi di via Rosa Guarnieri Carducci. L’impatto fatale ha portato via un uomo conosciuto e apprezzato da tanti, lasciando sgomento chi lo conosceva.Chi eraOriginario della provincia di Foggia,era una figura poliedrica, con una carriera che spaziava tra il mondo della moda e quello delle automobili.della boutique “Emporio Store” a San Paolo di Civitate, aveva lavorato come designer di scarpe per il brand Sergio Rossi e come consulente nel settore automobilistico. Ma la sua vera passione era la musica: nel tempo libero,si trasformava in DJ, regalando emozioni e divertimento a chiunque lo ascoltasse.