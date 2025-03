Ilrestodelcarlino.it - Schianto fra tre auto: due feriti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 5 marzo 2025 –fra tre: dueal pronto soccorso. L’incidente si è verificato questa mattina in contrada Acquesalate, nelle campagne di Macerata. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre vetture, guidate da conducenti di età 30, 24 e 44 anni. Per due di loro si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Nessuno dei duesarebbe in condizioni gravi. Per i rilievi sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Macerata. Sono in corso accertamenti per tentare di ricostruire la dinamica dello. Le tresono state sottoposte a sequestro. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Macerata.