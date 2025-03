Liberoquotidiano.it - "Scherziamo, dai": guerra alla Russia, Cacciari spiazza tutti da Floris | Video

"Cosa succederà all'Ucraina? Spero che siamo ancora in tempo per giungere a un accordo con l'Ucraina al tavolo, quello che Trump e i suoi sembrano sempre meno propensi ad accettare, ma questo dipenderà molto dposizione europea": Massimolo ha detto in collegamento con Giovannia DiMartedì su La7 parlando del futuro di Kiev. Poi ha aggiunto: "Io penso che si possa arrivarepace, sennò continueremo la, ma a quale fine? Trump ha dichiarato esplicitamente, e ci può piacere o no, che lui non sosterrà la continuazione dellain Ucraina. Cosa facciamo? La facciamo noi europei la? Ma, dai.". A seguire un appello: "Che gli europei impongano un tavolo di trattative e se Putin non sta a un tavolo di trattative con l'Ucraina presente allora, europei, armiamoci e facciamo laa Putin".