Scherma, 56 azzurri in pedana tra Padova, Egitto e Creta

ROMA (ITALPRESS) – Grande weekend internazionale con 56ine debutto dei tre nuovi CT: il fioretto femminile e maschile di Simone Vanni al Cairo, gli sciabolatori di Andrea Terenzio aper il mitico Trofeo Luxardo e le sciabolatrici di Andrea Aquili a Heraklion. Inizierà giovedì il lunghissimo weekend di Coppa del Mondo che segnerà i debutti dei tre nuovi Commissari tecnici dellaazzurra, con in totale 56 atleti italiani in.Tappa al Cairo per la Coppa del Mondo di fioretto, sia maschile che femminile, con 24– complessivamente – impegnati. Per la prova delle ragazze il neo Responsabile d’arma Simone Vanni ha convocato Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Alice Volpi, alle quali si uniranno Martina Batini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Camilla Mancini.