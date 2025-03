Iltempo.it - Scene da Far west e spari ad Aprila: feriti due carabinieri fuori servizio. Come finisce

Fardurante la notte nel comune di Aprilia in provincia di Latina. Un uomo è sceso da una automobile in sosta ed ha sparato cinque colpi in rapida successione, con un revolver, contro una macchina parcheggiata, con a bordo dueliberi dal. Due colpi sul cofano, due sulla parte posteriore del mezzo e uno sullo sportello, sono stati i fori repertatati dagli investigatori della squadra rilievi, che avrebbero potuto uccidere i due militari, ma per fortuna la ferita che ha riportato uno di loro è un lieve graffio ad una gamba. Il grave fatto di sangue, che ha scosso la comunità di Aprilia, già sconvolta dallo scioglimento per mafia del Comune dove è finito in manette il sindaco, è avvenuto vicino alla scuola di via Lazio. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Velletri, sono scattate immediatamente e subito dopo sono state eseguite una serie di perquisizioni in casa a dei pregiudicati della zona.