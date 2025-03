Corrieretoscano.it - Scaricano e archiviano migliaia di immagini pedopornografiche: quattro in manette, denunciati altri tre

FIRENZE – Vasta e approfondita operazione contro la pedopornografia in Toscana. La Polizia ha eseguito nel complesso sette perquisizioni che hanno consentito di trarre in arrestopersone e di denunciarne altre tre.Gli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana, su impulso del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del servizio di polizia postale e per la sicurezza cibernetica, per diversi mesi hanno monitorato le attività di 7 sospettati, tutti uomini tra i 30 e i 70 anni, intenti a scaricare e condividere incessantemente materiale di natura pedopornografica, raffigurante minori, anche in tenerissima età e infanti, in atti sessuali tra loro o con adulti.Ulteriori approfondimenti, sia tradizionali che tecnici, hanno consentito di identificare gli utenti indiziati di detenzione e diffusione di contenuti di pornografia minorile e residenti a Pisa, Livorno, Pistoia e Prato.