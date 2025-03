Fanpage.it - Scarcerato lo ‘sceriffo’ Domenico Lanza: è indagato per la scomparsa di Daniela Ruggi

per ladi, la 31enne di cui non si hanno più notizie dal mese di settembre, è statoper motivi di salute. L'uomo era stato arrestato e portato al Sant'Anna di Modena per detenzione illegale di armi. Ora è sottoposto alla misura dell'obbligo di firma.