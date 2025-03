Secoloditalia.it - Scafista egiziano fermato a Lampedusa: tenta di dar fuoco al barcone coi migranti per sfuggire alla cattura

Un gesto folle, ai limiti dell’immaginazione, è avvenuto al largo di, dove un presuntohato di trasformare una traversata clandestina in una trappola infuocata. L’uomo, al timone di un’imbarcazione di dieci metri, ha versato benzina su sé stesso, sul legno logoro della barca e sugli altri 47a bordo, minacciando di incendiare tutto pur di impedire l’intervento delle autorità.Il folle gesto dello: voleva darea tuttiLe forze dell’ordine non si sono lasciate intimidire. Dopo un’operazione complessa e ad alto rischio, il soggetto è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini, coordinate dProcura di Agrigento, hanno portatorichiesta della misura di custodia cautelare in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari ed eseguita congiuntamente dSquadra mobile della città dei templi, dal Servizio Centrale Operativo, dal Sisco di Palermo, dSezione Operativa Navale della Guardia di Finanza die dGuardia Costiera.