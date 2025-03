Sport.quotidiano.net - Savino, l’ora della Champions. Andata dei quarti con il Lodz. Gaspari: "Dobbiamo essere umili"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo aver superato la prima fase a gironi al primo posto e a punteggio pieno con sei vittorie in altrettante partite laDel Bene torna in campo stasera alle 18 (diretta Sky e Dazn) in Polonia per affrontare il Pge Grot Budowlaninella gara dideidi finaleCevLeague. L’avversaria delle biancoblù, dopo aver concluso il suo girone al secondo posto alle spalle del Fenerbache Istanbul, è riuscita a qualificarsi per la seconda fase in virtùdoppia vittoria nei play off contro le serbe del Tent Obrenovac. Oltre che in campo internazionale le polacche stanno ben comportandosi anche nel proprio campionato nel quale sono attualmente terze con 47 punti, alle spalle di Rzeszow (51) e del LKS(52). Per Scandicci sarà quindi una sfida da affrontare con la massima determinazione, non solo per ipotecare il passaggio in semifinale (la gara di ritorno è in programma a Palazzo Wanny il 12 marzo) ma anche per trovare la carica giusta in vista dell’inizio dei prossimi play off scudetto.