Savino Del Bene Scandicci contro Lodz l’andata dei quarti di finale di Champions

DelVolley, inizia in Europa la fase da dentro e fuori. A poco più di un mese dall’ultima gara ufficiale diLeague che ha consegnato allaDelVolley il primato da imbattuta del proprio girone (Pool E), Herbots e compagne sono volate in Polonia per la sfida d’andata deididella massima competizione europea per club.L’avversario delle toscane sarà il Pge Grot Budowlaniche, dopo aver concluso la Pool D al secondo posto alle spalle del Fenerbahce Istanbul, ha saputo ritagliarsi il proprio spazio tra le prime otto squadre del torneo in virtù della doppia vittoria nella fase Play Offle serbe del Tent Obrenovac.Si preannuncia dunque una sfida tanto complessa quanto fondamentale per la squadra di coach Gaspari, sia in ottica qualificazione alla final four (programmata ad Istanbul ad inizio maggio), sia per riprendere fiducia in vista dell’imminente inizio dei playoff di serie A1.