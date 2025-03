Ilgiorno.it - Sartoria artigianale. Corso per imparare

Leggi su Ilgiorno.it

Iscrizioni aperte per ildipromosso da Afol Monza e Brianza. Il sarto ha le competenze per gestire l’intero processole, dalla progettazione alla realizzazione dei capi di abbigliamento e per effettuare riparazioni. I partecipanti impareranno a realizzare cartamodelli di capi d’abbigliamento su misura, utilizzare macchine da cucire industriali e casalinghe, prendere le misure, tagliare i tessuti e confezionare i prodotti, effettuare riparazionili, operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e ambiente. Nel primo modulo si partirà dalla conoscenza delle macchine da cucire industriali e casalinghe, il progetto del capo disegnato, presa delle misure, costruzione del cartamodello di una gonna base (capo più semplice da realizzare), taglio del tessuto, confezione della gonna e sdifettamento, cuciture e rifiniture della gonna con inserimento della lampo e rifiniture interne.