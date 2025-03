Lapresse.it - Sardegna, i pastori in difesa del vero Fiore sardo Dop

Laè anche terra di formaggi. E 22dell’Isola si sono schierati indelDop.Isi sono infatti costituiti parte civile nel procedimento penale contro i rappresentanti legali di sette società casearie sarde, accusati di contraffazione della denominazione di origine del celebre formaggio ovino.Secondo la procura alcune produzioni disarebbero state realizzate in violazione delle regole previste dal disciplinare. L’indagine, avviata nel 2022, riguarda le produzioni tra dicembre 2021 e marzo 2022. In quel periodo, la Guardia di Finanza aveva sequestrato oltre 270 tonnellate di formaggio, per un valore di 1,6 milioni di euro, nell’ambito delle attività di tutela del made in Italy.“I miei assistiti sonostorici, produttori dida generazioni, che lavorano il formaggio nei loro opifici aziendali – spiega l’avvocato Efisio Arbau – hanno investito tempo e risorse per valorizzare il loro prodotto, promuovendo la Dop a livello internazionale come il formaggio deiper eccellenza, realizzato con latte appena munto in azienda”.