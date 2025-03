Lanazione.it - Sansepolcro, la Sestese sulla strada per la Coppa

di Claudio RoselliRiecco la. Sembra ieri l’ultima volta che ill’ha incontrata e invece sono trascorsi ben 14 anni. Dopo la doppia sfida della stagione 1988/89 in Promozione toscana (che era ancora il massimo campionato regionale), le due squadre si sono sempre affrontate a livello di Serie D, tanto da diventare avversarie tradizionali e con un ottimo rapporto fra le rispettive società. Allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino alle 15 di oggi va in scena l’andata dei quarti di finale della fase nazionale dellaItalia di Eccellenza. In terra fiorentina i bianconeri hanno vinto quattro volte: la più recente è quella datata 6 dicembre 2009 con un gol di Liborio Zuppardo, mentre il 20 marzo 2011 – giorno dell’ultima sfida – furono i locali a imporsi con un 1-0 firmato da Calistri.