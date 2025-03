Sanremo lo scherzetto del Comune alla Rai | ecco il bando per il Festival

Leggi su Open.online

Ildiha bandito una gara pubblica per le edizioni 2026, 2027 e 2028 del, con possibilità di proroga per altri due anni. Lo scorso dicembre, una sentenza del Tar della Liguria ha bocciato la convenzione diretta con la Rai, che ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Quest’ultimo non si è ancora espresso sulla questione, ma l’amministrazione comunale di– riporta l’Adnkronos – ha deciso di procedere comunque con una gara pubblica, provocando un certo risentimento in Rai. Ildi gara inaugurerebbe una nuova era per il, aprendo le porte per la prima volta a nuovi organizzatori della kermesse storicamente associataRai.L’irritazione della RaiI vertici di Viale Mazzini hanno storto il naso di frontedecisione, interpretata come una mossa contraddittoria.