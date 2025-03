Lettera43.it - Sanremo, il Comune approva il bando per il Festival

Ildisfida la Rai:to infatti ilper l’organizzazione deldella canzone italiana, nonostante il ricorso pendente al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Liguria che ha bocciato la convenzione diretta con la stessa emittente. A meno di un mese dalla conclusione della 70esima edizione, l’amministrazione ha varato una gara pubblica per il 2026, il 2027 e il 2028, con una potenziale proroga di altri due anni. Una mossa che potrebbe aprire una nuova era per la manifestazione canora, consentendo l’accesso anche ad altre emittenti nazionali. Situazione che, secondo Adnkronos, ha fatto storcere il naso ai piani alti della Rai. Dal canto suo, ilfa sapere che la decisione è dovuta ai tempi stretti per l’organizzazione di un simile evento complesso: nei prossimi giorni saranno definite le tempistiche di presentazione delle offerte.