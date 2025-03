Lapresse.it - Sanremo, dal Comune via libera a bando per organizzazione Festival fino a 2028

Dopo la pronuncia del Tar Liguria e in attesa della decisione del Consiglio di Stato, ildiha varato in queste ore la derelativa all’indizione della procedura per l’individuazione del partner per l’e la trasmissione, in chiaro, deldella Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e, con eventuale proroga per un massimo di due anni. La giunta della Città dei Fiori tira dritto e, in attesa di decisioni ufficiali sul ricorso da parte della Rai alla decisione del giudice amministrativo ligure, che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto dell’evento sul quale è attesa una pronuncia per il 22 maggio prossimo, ilha predisposto gli indirizzi per la manifestazione d’interesse, con l’ausilio di un’apposita commissione interna a seguito della sentenza del Tar.