Lanotiziagiornale.it - Sanità territoriale a rischio: i medici di famiglia destinati all’estinzione

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Un sistema sanitario che si sfalda lentamente, senza clamore, mentre la politica osserva e temporeggia. La Fondazione Gimbe lo certifica nero su bianco: mancano oltre 5.500di, il 52% è sovraccarico di assistiti e in meno di tre anni 7.300 andranno in pensione. Nel frattempo, le nuove leve scarseggiano: il 15% delle borse di studio per la formazione inna Generale è rimasto vacante nel 2024, con punte oltre il 40% in sei regioni. Il mestiere non attrae più, i giovani fuggono e il territorio si svuota.di, numeri impietosiL’Italia invecchia. Gli over 65 sono più di 14 milioni, gli ultraottantenni sono triplicati negli ultimi quarant’anni e la popolazione continua a contrarsi. Nonostante questo, il numero deidiè in costante diminuzione: negli ultimi quattro anni ne sono spariti quasi 5.