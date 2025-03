Ilrestodelcarlino.it - Sanità, il rilancio di de Pascale: "Medici e infermieri in fuga. Voglio aumentare gli stipendi"

le retribuzioni dei sanitari, per evitarne la. A margine dell’inaugurazione del nuovo day hospital di oncoematologia pediatrica di Rimini, il presidente dell’Emilia-Romagna Michele deha commentato il nuovo piano allo studio della Regione con l’obiettivo di giungere a un riconoscimento concreto nei confronti del valore della professionalità di. "La regione, con una manovra importante, ha destinato risorse aggiuntive allaper circa 300milioni che consentono di non operare tagli – ha dichiarato –. Il finanziamento nazionale non è stato mai così basso come in questo momento". A fronte poi di quella che Deha definito "unadi 5milache tutti gli anni scappano dall’Italia verso altri sistemi sanitari", la Regione intende intervenire con una politica che punta adle retribuzioni.