Sanità Giuliano UGL | Italia patria del paradosso Cerchiamo operatori e lasciamo scappare all’estero i nostri 

Carenza di infermieri in: stipendi bassi e fugaaggravano la crisi del sistema sanitario“Lana è ostaggio di unche ne certifica, ad ora, lo stato di crisi profonda” dichiara Gianluca, segretario nazionale della UGL Salute. “La notizia che anche il Piemonte si sia accodato ad altre Regioni nella caccia di infermieri, per far fronte alla carenza di personale, non ci sorprende di certo. Mancano professionisti – prosegue il sindacalista – ed il motivo è semplicissimo: sono sottopagati, lavorano in condizioni precarie e spesso di pericolo per l’incolumità personale, hanno pochissime aspettative di progressione di carriera. È normale allora che tanti nostrisanitari accettino proposte vantaggiose d. Un coraggioso infermiereno rientrato dall’Inghilterra per essere impiegato nell’ apertura di una delle nuove Case di Comunità, che dovrebbero rappresentare la base di una medicina del territorio che stenta a decollare, ha candidamente ammesso in una recente intervista come dal Regno Unito lo abbiano contattato offrendogli 1.