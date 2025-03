Romadailynews.it - Sanita’: Cgil-Uil, su indennita’ pronto soccorso Lazio proclamata agitazione

Sciopero annunciato per l’indennità dei lavoratori neidel.I sindacati nelhanno dichiarato lo stato diriguardante l’indennità dei dipendenti deidella regione.Secondo quanto riportato in una nota di Fpdi Roma ee Uil Fpl di Roma e, la decisione unilaterale della direzione regionale deldi sospendere gli accordi regolarmente sottoscritti ha causato un danno economico agli operatori del settore, senza una motivazione normativa chiara.I sindacati evidenziano che la mancata erogazione dell’indennità va contro gli accordi del contratto nazionale e danneggia coloro che lavorano duramente per garantire il diritto alla salute e alle cure delle persone. Di fronte a tale situazione, i sindacati hanno proclamato lo stato didi tutto il personale delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario regionale del