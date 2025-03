Romadailynews.it - Sanita’: al via dall’8 marzo a Roma la “Carovana del Giubileo” per tutela salute donne

Parte il 8la “del”, un progetto volto a rafforzare l’inclusione sociale e ladellafemminile. Con il patrocinio del Dicastero per l’evangelizzazione per il2025, l’iniziativa unirà la Komen Italia,Capitale, la Città Metropolitana di, l’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola e il Policlinico Gemelli in un impegno comune.La scelta di avviare il programma l’8, in occasione della Giornata internazionale della donna e deldel mondo del volontariato, è significativa per la Komen Italia. L’ente del Terzo Settore ha basato la sua forza sull’azione generosa di migliaia di volontari, con i quali ha realizzato importanti progetti per lafemminile per oltre 25 anni.Da più di 15 anni la Komen Italia porta avanti ladella prevenzione, un programma itinerante di promozione dellafemminile che offre esami strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei principali tumori femminili, soprattutto ain situazioni di fragilità sociale ed economica.