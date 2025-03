Lettera43.it - San Marino Song Contest l’8 marzo su RaiPlay: ospiti, cantanti e conduttori

Leggi su Lettera43.it

Tutto pronto per il San2025, in programma sabato 8alle 20.30 al Teatro Nuovo di Dogana con diretta sue Rai Radio 2. Fiore all’occhiello del direttore generale di SanRtv e direttore generale della Rai Roberto Sergio, la manifestazione, che prende il testimone da Una voce per San, selezionerà il rappresentante del Titano per l’Eurovision che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Alla conduzione Flora Canto e Francesco Facchinetti, con incursioni di Cristiano Malgioglio atteso dopo il successo del Festival di Sanremo. In gara 20 artisti, 14 dei quali provenienti dall’Italia: spiccano Gabry Ponte, che porterà il tormentone Tutta l’Italia, jingle della 70esima kermesse all’Ariston, e Bianca Atzei, oltre a Marco Carta e Boosta dei Subsonica. L’evento sarà in Eurovisione e avrà una ritrasmissione nei cinque continenti attraverso la Rai, dal Sud Africa all’America Latina, dall’Asia all’Australia.