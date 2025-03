Laprimapagina.it - San Gregorio d’Ippona intitola una via a don Michele Luccisano

Sanrenderà omaggio alla memoria di don, storico parroco della chiesa di SanMagno,ndogli una via del paese. Ad annunciarlo con soddisfazione è il sindaco Pasquale Farfaglia, comunicando l’autorizzazione ufficiale da parte della Prefettura di Vibo Valentia.“La sua straordinaria attività – ha dichiarato il primo cittadino – è stata apprezzata ben oltre i confini della sua parrocchia. Donha dedicato la sua vita alla crescita spirituale della comunità, con particolare attenzione ai giovani, che ancora oggi lo ricordano con immutato affetto”.L’iter per l’zione della via era stato avviato nel novembre 2024 con la Delibera di Giunta n. 114. Dopo un’attenta valutazione da parte degli enti preposti, l’iter si è concluso con l’autorizzazione formale del Prefetto, la dottoressa Colosimo, nella giornata odierna.